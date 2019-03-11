Elazığ'da Kaçak Avlananlara Ceza
58 dakika önce
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilde kafes içinde kanatları kesik 10 keklik bulundu, 5 kişiye 22 bin 990 lira ceza uygulandı.
Elazığ
'ın Kovancılar
ilçesinde otomobilde kafes içinde kanatları kesik 10 keklik bulundu, 5 kişiye 22 bin 990 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yazıbaşı
köyü mevkisinde şüphe üzerine 23 K 1028 plakalı otomobil durduruldu.
Yapılan aramada kafes içinde kanatları kesilmiş halde mühre olarak kullanılan 10 keklik ile 4 tuzak ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğünce kaçak olarak keklik avladıkları gerekçesiyle 5 kişiye 22 bin 990 lira ceza verildi.
Keklikler tedavi için Fırat Üniversitesi
Hayvan Hastanesine gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:21 Kaynak: AA
Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı
Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!
Yanan TIR'ın Başında Uzun Süre Gözyaşı Döktü: Ocağımız Battı
Son Dakika! CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi