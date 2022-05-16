Elazığ'da kaçak avlandığı belirlenen 1323 kilogram balık ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da kaçak avlandığı belirlenen 1323 kilogram balık ele geçirildi

16.05.2022 12:50
Elazığ'da kaçak avlandığı belirlenen 1323 kilogram balık ele geçirildi

Elazığ'da iki araçta yapılan aramada kaçak avlandığı tespit edilen 1323 kilogram balık ele geçirdi.

Elazığ'da iki araçta yapılan aramada kaçak avlandığı tespit edilen 1323 kilogram balık ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ- Baskil kara yolunun Kayabeyli köyü mevkisinde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Kontrolde aracın kasasına gizlenmiş 1050 kilogram aynalı sazan bulundu.

Sürücü M.A'ya Baskil Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 7 bin 429 lira ceza uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Şeyhasan köyü mevkisinde kaçak avlanmış balık taşıdığını tespit ettikleri kamyoneti durdurdu.

Aramada 273 kilogram aynalı sazan, şabut ve sazan bulundu.

Araçtaki H.A. ve M.N.Ç'ye Baskil Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince 7 bin 429'ar lira ceza kesildi.

Balıklar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.

YORUMLAR
500
YARALI HALDE BULUNAN KARACA YAVRUSU TEDAVİYE ALINDI YARALI HALDE BULUNAN KARACA YAVRUSU TEDAVİYE ALINDI Malatya'da tarihi eser operasyonunda 25 obje ele geçirildi Malatya'da tarihi eser operasyonunda 25 obje ele geçirildi

Hisarcık, Jandarma, Elazığ, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da kaçak avlandığı belirlenen 1323 kilogram balık ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:50 Ali Koç hakkında, "Fener-Trabzon gerginliğini tırmandırdı" iddiasıyla 30 bine yakın, "Ali Koç yargılansın" hashtagi açıldı
12:45 Görenler şaştı kaldı: 2 TL'ye satılan lahmacun sosyal medyada gündem oldu!
12:42 Yargıtay 2019'da başlayan davada hükmü onayladı: Emine Bulut'u öldüren eski kocası Fedai Varan'ın müebbet cezası onandı
12:33 Kimliğini kaybetti, adına şirket açıldı! Kocaeli'de zihinsel engelli vatandaş, 7,5 milyon TL'lik vergi borcuyla karşı karşıya kaldı
12:27 Bir dönem "Türkiye'nin Maldivleri" deniliyordu... Salda Gölü bataklık şeklini aldı
12:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sanıkların ağırlaştırılmış müebbeti istendi
12:18 Damla Sönmez, tatil sezonunu Bodrum'da açtı! Mayolu paylaşıma ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi
12:07 TEM büyük bir faciayı engelledi! Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
11:45 Çeçen lider Kadirov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Azovstal" tepkisi: Sizi aldatmalarına izin vermeyin
11:38 Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO yanıtı: Sonuçları ağır olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 13:00:10. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da kaçak avlandığı belirlenen 1323 kilogram balık ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement