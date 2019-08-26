Elazığ'da kaçak avlanılan 400 kilo balık ele geçirildi
27 dakika önce
Elazığ'da yasa dışı avlanılan 400 kilogram sazan ve turna balığı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:32 Kaynak: AA
Elazığ'da yasa dışı avlanılan 400 kilogram sazan ve turna balığı ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Kesikköprü köyü mevkisinde yapılan uygulamada, şüphe üzerine bir kamyonet durduruldu.
Araçta yapılan aramada, boy limitlerine uymayarak Keban Baraj Gölü'nden yasa dışı avlandığı tespit edilen 400 kilogram sazan ve turna balığı ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki iki kişi hakkında işlem yapılarak idari para cezası kesildi.
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