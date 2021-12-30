Elazığ'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Elazığ'ın Maden ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda kaçak içki yapımında kullanılan etil alkol, anason ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir evde kaçak içki yapıldığı bilgisine ulaştı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, kaçak içki yapımında kullanılan 1 litre etil alkol, 50 gram anason, huni ve 5 şırınga ele geçirdi.
Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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