Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kaçak İçki ve Sigara Ele Geçirildi

Elazığ'da Kaçak İçki ve Sigara Ele Geçirildi

1 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 480 paket kaçak sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da Kaçak İçki ve Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 480 paket kaçak sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, Diyarbakır yolu Maden ilçesi Gezin Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yaptı.Ekiplerin uygulama sırasında şüpheli 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada kaçak 480 paket sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi.

Ekiplerde araçta bulunan 3 Irak uyruklu şahsı gözaltına aldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:47 Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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