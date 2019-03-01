Elazığ'da Kaçak İçki ve Sigara Ele Geçirildi
1 saat önce
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 480 paket kaçak sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ
'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 480 paket kaçak sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığına ekipleri, Diyarbakır
yolu Maden ilçesi Gezin
Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yaptı.Ekiplerin uygulama sırasında şüpheli 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada kaçak 480 paket sigara ile 6 şişe içki ele geçirildi.
Ekiplerde araçta bulunan 3 Irak
uyruklu şahsı gözaltına aldı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:47 Kaynak: İHA
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