Çevrede yapılan aramada balyoz, kürek, çekiç, 9 murç, 2 hilti ucu, 2 evye, 3 kazma, 3 el feneri ve 50 metre uzunluğunda ip ile çok sayıda kazı aleti ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

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