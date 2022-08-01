Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Harmantepe köyü mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Çevrede yapılan aramada balyoz, kürek, çekiç, 9 murç, 2 hilti ucu, 2 evye, 3 kazma, 3 el feneri ve 50 metre uzunluğunda ip ile çok sayıda kazı aleti ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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