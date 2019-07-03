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Elazığ'da kaçak kazı yapan 4 kişiye drone ile suçüstü

11 dakika önce

Elazığ'da kaçak kazı yapan 4 kişiye drone ile suçüstüELAZIĞ'da jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da kaçak kazı yapan 4 kişiye drone ile suçüstü
ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince drone destekli düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sedeftepe köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan ekiplerin yaptığı takip sonrası kazı alanına drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede 7 metre derinliğinde çukur kazdıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da kaçak kazı yapan 4 kişiye drone ile suçüstü
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:30 Kaynak: DHA
Güncel
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