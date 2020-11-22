Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Olay yerine giden ekipler, F.A (54), M.N.Y (52), A.S.A (48), M.A.Ö (50) ve Y.Y'yi (50) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keklikdere köyündeki Konak mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sağlık Bakanlığı: Korona testi için belirlenen ücretten fazlasını alan özel hastanelere yaptırım uygulanacak, fazla alınan ücret iade edilecek

Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada