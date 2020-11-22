Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Elazığ'ın Palu ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keklikdere köyündeki Konak mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Olay yerine giden ekipler, F.A (54), M.N.Y (52), A.S.A (48), M.A.Ö (50) ve Y.Y'yi (50) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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