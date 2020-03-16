Elazığ'da kaçak kazı yapan 8 kişiye suçüstü - Son Dakika
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Elazığ'da kaçak kazı yapan 8 kişiye suçüstü

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.

Elazığ'da kaçak kazı yapan 8 kişiye suçüstü, System.String[]

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoçan ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Karakoçan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:46 Kaynak: DHA
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