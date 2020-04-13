Elazığ'da kaçak kazı yapan şahıs suç üstü yakalandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptığı çalışmada şüpheli O.G'nin kaçak kazı yapacağı bilgisini aldı. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri, kazı yapacağı bölgeye ulaştı. Şüpheli kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri, kazının yapıldığı bölgede operasyon yaparak şahsı yakaladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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