Elazığ'da kaçak kazı yapan şahıs suç üstü yakalandı - Son Dakika

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Elazığ'da kaçak kazı yapan şahıs suç üstü yakalandı
6 saat önce
Elazığ'da kaçak kazı yapan şahıs suç üstü yakalandı Elazığ'da kaçak kazı yaptığı belirlenen 1 şüpheli düzenlenen baskınla suç üstü yakalanıp gözaltına alındı.
Elazığ'da kaçak kazı yapan şahıs suç üstü yakalandı
ELAZIĞ - Elazığ'da kaçak kazı yaptığı belirlenen 1 şüpheli düzenlenen baskınla suç üstü yakalanıp gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptığı çalışmada şüpheli O.G'nin kaçak kazı yapacağı bilgisini aldı. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri, kazı yapacağı bölgeye ulaştı. Şüpheli kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri, kazının yapıldığı bölgede operasyon yaparak şahsı yakaladı.
Yakalanan şahıs gözaltına alınırken, kaçak kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:25 Kaynak: İHA
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