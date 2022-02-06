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Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı

06.02.2022 15:31
Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı

Elazığ'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Elazığ'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı İçme köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine giden ekipler, kaçak kazı yapan C.S'yi suçüstü yakaladı.

Çevrede yapılan aramada 2 dedektör, ses bağdaştırıcısı, kulaklık, kazma ve kürek ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.S'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaçak Kazı, Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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