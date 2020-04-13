Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
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Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı.
Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Gözeli köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.
Olay yerine gelen ekipler kaçak kazı yapan O.G'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan O.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 03:10 Kaynak: AA
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