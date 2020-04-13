Elazığ'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı - Son Dakika

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Elazığ'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı
7 saat önce
Elazığ'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı ELAZIĞ'da kaçak kazı yapan O.G., jandarma tarafından suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.
Elazığ'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı ELAZIĞ'da kaçak kazı yapan O.G., jandarma tarafından suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.G.'nin, kaçak kazı yapacağı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler takibe aldıkları O.G.'yi arazide kazı yaparken suçüstü yakaladı. O.G. gözaltına alınırken, kullandığı malzemelere el koyuldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:39 Kaynak: DHA
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