Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü 5 gözaltı - Son Dakika

Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

ELAĞIZ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kişi kaçak kazı yaptıkları sırada yakalandı, 24 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi yapıların korunması yönelik çalışma başlatıldı. Palu ilçesinde koruma altında bulunan sit alanında kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, koruma altında bulunan sit alanında kaçak kazı yapan O.D., R.V., T.Ö., N.Ş. ve A.E.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerde yapılan aramada 24 sikke, 3 ok ucu ve kazıda kullandıkları malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.