Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 307 bin 588 lira ceza - Son Dakika

Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 307 bin 588 lira ceza

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 4 kişiye toplam 307 bin 588 lira ceza uygulandı.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 4 kişiye toplam 307 bin 588 lira ceza uygulandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında kaçak olarak toplanan salep soğanlarının Diyarbakır'a götürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 50 kilogram salep soğanı ele geçirdi.

Araçta bulunan şüpheliler M.K, C.A, H.K. ve Ş.A. hakkında işlem yapılarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan toplam 294 bin 988 lira idari para cezası verildi. 4 kişiye ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı olarak Diyarbakır'dan izinsiz geldikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. Salep soğanları, Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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