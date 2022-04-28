Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira ceza - Son Dakika
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Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira ceza

28.04.2022 12:22
Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira ceza

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 4 kişiye, 436 bin lira idari ceza uygulandı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 4 kişiye, 436 bin lira idari ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ilçe kırsalında kaçak olarak salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı.

Zanlılara, "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan toplam 436 bin lira idari ceza verildi.

Yapılan aramada ele geçirilen 29 kilogram salep soğanı muhafaza altına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 436 bin lira ceza - Son Dakika
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