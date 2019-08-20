Elazığ'da kaçak sigara operasyonu
21 dakika önce
Elazığ'da 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:54 Kaynak: AA
'da 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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