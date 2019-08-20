Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kaçak sigara operasyonu
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Elazığ'da kaçak sigara operasyonu

21 dakika önce

Elazığ'da 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Elazığ'da kaçak sigara operasyonu, System.String[]
Elazığ'da 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:54 Kaynak: AA
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