Elazığ'da kaçak sigara operasyonu
2 gün önce
Elazığ'da 930 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:20 Kaynak: AA
Elazığ'da 930 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 930 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili T.O.Ü ve V.Ü gözaltına alındı.
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