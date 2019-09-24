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Elazığ'da kaçak sigara operasyonu

2 gün önce

Elazığ'da 930 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Elazığ'da kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Elazığ'da 930 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada 930 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili T.O.Ü ve V.Ü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:20 Kaynak: AA
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