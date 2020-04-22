Elazığ'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Elazığ'da 225 karton kaçak sigara ile 6 bin 170 adet geçerli bandrol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara satıldığı tespiti üzerine çalışma yaptı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 225 karton ve 2 koli içerisinde toplam 65 bin dal bandrolsüz makaron ile yapıştırılmaya hazır 6 bin 170 adet geçerli bandrol ele geçirdi.

İş yeri sahibi gözaltına alındı.