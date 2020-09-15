Elazığ'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 50 karton halinde makarona sarılı 10 bin kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmada, il merkezine kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaşıldı. Teknik takibe alınan şüpheli Z.K. aracıyla Tunceli'den Elazığ'a seyir halindeyken Pertek karayolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada zulalanmış halde 50 karton halinde makarona sarılı ve içime hazır 10 bin kaçak sigara ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.