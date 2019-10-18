Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kaçak tütün bulunduran 4 kişiye 10 bin lira ceza
Son Dakika Güncel Elazığ'da kaçak tütün bulunduran 4 kişiye 10 bin lira ceza

Elazığ'da kaçak tütün bulunduran 4 kişiye 10 bin lira ceza

29 dakika önce

ELAZIĞ'da kaçak tütün kaçakçısı 4 kişiye, 10 bin 555 lira para cezası verildi.

Elazığ'da kaçak tütün bulunduran 4 kişiye 10 bin lira ceza, System.String[]

ELAZIĞ'da kaçak tütün kaçakçısı 4 kişiye, 10 bin 555 lira para cezası verildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca şüphe üzerine durdurula araçta yapılan aramada piyasa değeri 72 bin lira olan 600 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütüne el konulurken, araçta bulunan 4 kişiye 10 bin 555 lira para cezası verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:09 Kaynak: DHA
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