Elazığ'da Kaçak Tütün Operasyonu

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 196 bin 400 bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 196 bin 400 bandrolsüz makaron ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde tütün mamulleri satışı yapan bir iş yerinde bandrolsüz makaron satışı yapıldığını tespit etti.



Söz konusu iş yerine düzenlenen operasyonda 30 bini dolu olmak üzere 196 bin 400 bandrolsüz makaron bulundu.



Gözaltına alınan iş yeri sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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