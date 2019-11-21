Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kaçak tütün operasyonu
Son Dakika Güncel Elazığ'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Elazığ'da kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Elazığ'da 171 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Elazığ'da kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Elazığ'da 171 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 171 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili Z.Ç ve E.Ç hakkında yasal işlem başlatıldı.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk'ün 'yaşasın asker çocuğu' dediği fatma topal 89 yaşında
Fındıklı Belediyesi'nden Melih Gökçek'e gönderme: Fışkiyeyi kim kırdı? Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek İstanbul'un riskli ve sağlam zeminlerinin detaylı haritası çıkarıldı: En riskli ilçe Silivri

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 16:28:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kaçak tütün operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]