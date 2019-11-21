Elazığ'da kaçak tütün operasyonu

Elazığ'da 171 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 171 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili Z.Ç ve E.Ç hakkında yasal işlem başlatıldı.