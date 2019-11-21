Elazığ'da kaçakçılık operasyonu

Gözaltına alınan H.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta ara yapan ekipler, gümrük kaçağı 50 cep telefonu şarj cihazı ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Elazığ 'da, düzenlenen operasyonda 50 gümrük kaçağı şarj cihazı ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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