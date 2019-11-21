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Elazığ'da kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

Elazığ'da, düzenlenen operasyonda 50 gümrük kaçağı şarj cihazı ele geçirildi.

Elazığ'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Elazığ'da, düzenlenen operasyonda 50 gümrük kaçağı şarj cihazı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta ara yapan ekipler, gümrük kaçağı 50 cep telefonu şarj cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:08 Kaynak: AA
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