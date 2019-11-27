Elazığ'da kaçakçılık operasyonu
6 saat önce
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 80 çift gümrük kaçağı spor ayakkabı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:28 Kaynak: AA
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 80 çift gümrük kaçağı spor ayakkabı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, gizlenmiş vaziyette 80 çift kaçak spor ayakkabı ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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