Elazığ'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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Elazığ'da kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 bin paket kaçak sigara ile 413 uyarıcı jel ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Elazığ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 bin paket kaçak sigara ile 413 uyarıcı jel ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında alınan bir istihbarat üzerine C.E'yi takibe aldı.


C.E'nin otomobiliyle kente kaçak malzeme getirdiğini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.


Otomobilde yapılan aramada, yurda kaçak yollarla getirilmiş 3 bin paket sigara ile 413 uyarıcı jel ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:30 Kaynak: AA
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