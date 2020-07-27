Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, gümrük kaçağı ürünler sattığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bulunduğu otomobili durduran ekiplerce yapılan aramada çeşitli marka ve modelde IMEI numarası klonlanmış 20 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler B.D. ve S.D. gözaltına alınırken, cep telefonlarına el konuldu. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.