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Kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

08.01.2022 13:15

Elazığ düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Elazığ düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir şüphelinin çok sayıda kaçak ürün getireceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelinin tespit edilen iş yerine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 375 kilogram tütün, 256 bin dolu makaron, 45 bin sahte bandrollü boş makaron, 129 paket kaçak nargile tütünü ve 285 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


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