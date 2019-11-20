Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam ettiği çalışmada 165 adet cep telefonu aksesuarı ve bilgisayar malzemeleri ele geçirildi.

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında devam ettiği çalışmada 165 adet cep telefonu aksesuarı ve bilgisayar malzemeleri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında başlattığı çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Daha önce bir çok kez kaçak olarak yurda sokulan cep telefonu ve aksesuarlarını ele geçiren ekipler, bu kez bir araçta yaptığı arama da 165 adet cep telefonu aksesuarı ve bilgisayar malzemesine el koydu. Faturasız olarak ülkeye sokulan aksesuarlarla ilgili gözaltına alınan A.P. hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:44 Kaynak: İHA
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