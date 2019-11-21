Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüpheli bir araç durdurulup arama yapıldı. Aramada araç ta faturasız ülkeye sokulan çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.


Kaçakçılıkla ilgili gözaltına alınan H.Ç. hakkında gerekli yasal işlemin yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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