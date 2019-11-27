Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele
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Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada faturasız olarak ülkeye sokulan 80 çift ayakkabı ele geçirildi.

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada faturasız olarak ülkeye sokulan 80 çift ayakkabı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli bir araç belirlenerek takibe alındı. Takibe alınıp durdurulan araçta yapılan aramada, gizlenmiş vaziyette faturasız ülkeye sokulan 25 bin TL değerinde 80 çift farklı markada spor ayakkabısı ele geçirildi.


Araçta bulunan 1 şahsı gözaltına alan ekipler, şüphelinin hakkında yasal işlem yaptı. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:23 Kaynak: İHA
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