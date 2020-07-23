Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 ton 110 kilo kıyılmış tütün ile gümrük kaçağı ayakkabı ve telefonlar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada bazı şüphelilerin kaçak malzeme getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelilerin malzeme getirdiği aracı belirleyen ekipler, takibe alıp operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, araçta yapılan aramada 1 ton 100 kilogram kıyılmış tütün, gümrük kaçağı 3 adet telefon ve 81 çift ayakkabı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ