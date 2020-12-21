Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele
21.12.2020 16:47
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 360 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şahsa 7 bin 756 TL ceza kesilerek yasal işlem yapıldı.
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 360 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şahsa 7 bin 756 TL ceza kesilerek yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadelesi kapsamında çalışma yapıldı. Ekipler, çalışmasında il dışından şüpheli B.D'nin kaçak tütün getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine B.D'nin kullandığı araç belirlenerek Elazığ'a girişte durduruldu. Araçta yapılan aramada 360 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şapsa 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasa Düzünleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8/5-o Maddesine Muhalefet suçundan 7 bin 756 TL idari para cezası kesilerek yasal işlem yapıldı. - ELAZIĞ
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