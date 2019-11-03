Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele, telefonlar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele, telefonlar ele geçirildi

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele, telefonlar ele geçirildi

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 23 adet akıllı telefon ele geçirildi.

Elazığ'da kaçakçılıkla mücadele, telefonlar ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 23 adet akıllı telefon ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yürüttüğü istihbarat çalışmasında şüpheli bir araç belirlenip takibe alındı. Durdurulan araçta yapılan aramada faturasız ülkeye sokulan 23 adet akıllı cep telefonu ve 13 adet cep telefonu şarj aleti ele geçirildi.Araçta bulunan şüpheliler A.Ç. ve M.S.E gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
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