Kaçan 3 koyun belediye ekipleri tarafından yakalandı

Elazığ'da sokakta gezen üç koyun, Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından yakalandı.
Sürsürü Mahallesi Minberli Sokakta sahipsiz gezen koyunları gören mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, koyunları yakalayarak Elazığ Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüp koruma altına aldı.
Yapılan çalışma sonucunda koyunlar sahibine teslim edildi.
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