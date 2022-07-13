Kaçan 3 koyun belediye ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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Kaçan 3 koyun belediye ekipleri tarafından yakalandı

13.07.2022 16:34

Elazığ'da sokakta gezen üç koyun, Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da sokakta gezen üç koyun, Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından yakalandı.

Sürsürü Mahallesi Minberli Sokakta sahipsiz gezen koyunları gören mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, koyunları yakalayarak Elazığ Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüp koruma altına aldı.

Yapılan çalışma sonucunda koyunlar sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçan 3 koyun belediye ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçan 3 koyun belediye ekipleri tarafından yakalandı - Son Dakika
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