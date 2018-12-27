Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kaçan Anguslar Jandarma Tarafından Bulundu

Elazığ'da Kaçan Anguslar Jandarma Tarafından Bulundu

1 saat önce

Elazığ'da, kaçan 9 angus cinsi büyükbaş hayvandan 7'si jandarma ekiplerince bulundu.

Elazığ'da Kaçan Anguslar Jandarma Tarafından Bulundu, System.String[]
Elazığ'da, kaçan 9 angus cinsi büyükbaş hayvandan 7'si jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Poyraz köyünde besicilik yapan Mehmet Aydın'a ait 9 angus, ağıldan kaçarak kayboldu. Aydın, hayvanlarının bulunması için jandarmadan yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar ve tipi altında gün boyu yaptıkları aramanın ardından kaçan anguslardan 7'sini buldu.

Bulunan hayvanlardan 5'i yakalanamaması üzerine besi sahibinin isteği üzerine vurularak olay yerinde kesildi. Yakalanan 2 angus ise sahibine sağ teslim edildi.

Kaybolan 2 angusun bulunması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Aydın, yardımlarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:49 Kaynak: AA

Aydın, Elazığ, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'ye Kaçak Yollarla Geçmeye Çalışan Mültecileri Ölümden Jandarma Kurtardı Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 21:29:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kaçan Anguslar Jandarma Tarafından Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]