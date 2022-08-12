Elazığ'da kadınların bunaltıcı sıcakta çörek otu mesaisi

Elazığ'da kadın tarım işçileri, bunaltıcı sıcakta çörek otu hasadı yapıyor.

Kentte tarımsal üretim yapan Üzeyir Yıldız, merkeze bağlı Beşik köyünde her yıl buğday ektiği 140 dönümde, alternatif tarım uygulamaları kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teknik desteğiyle çörek otu üretti.

Kentte ilk defa ekimi gerçekleştirilen bitkinin gelişimi için solucan gübresi de kullanan Yıldız, dönümde 200 kilogram verim elde etti.

Yıldız, olgunlaşan ürünü biçerdöver yerine dar gelirli ailelerin istihdamına katkı sunmak için kadın tarım işçileriyle hasat ediyor.

20 kadın tarım işçisi, hissedilen sıcaklığın 45 dereceye ulaştığı tarlalarda çörek otu hasadı yaparak, kazancıyla aile bütçesine katkıda bulunuyor.

"Özveriyle çalışıyorlar"

Yıldız, AA muhabirine, 15 yıldır tarımla uğraştığını, son 3 senedir kentte ekimi yaygın ürünler yerine katma değeri daha yüksek bitkileri ekmeye yöneldiğini söyledi.

Yaptığı araştırma sonucu bu yıl, sağlık açısından da faydalı olduğu bilinen çörek otu ektiğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Son 3 yıldır daha profesyonel tarım yapmaya başladım. Bu yıl ektiğim çörek otunun gelişimi için hiçbir kimyasal madde kullanmadım. Zaten bütün tarlalarım organik tarım sertifikalı. Dikim esnasında sadece solucan gübresi kullandım. Üründe 3-4 yaprak çıktıktan sonra ayrıca sıvı solucan gübresi de kullandım. Bitkimiz boy atmadı ancak tane verimi çok yüksek. Ürünümüzün veriminden ve kalitesinden memnunuz."

Yıldız, 140 dönüm araziye ektiği ürünün hasadının sürdüğünü, yaptığı ölçümler sonucu bu yıl yaklaşık 28 ton rekolte beklediğini belirtti.

Hasadın ardından ürünün makinede elenerek samandan ayrılacağını anlatan Yıldız, ardından tesiste paketlenip farklı firmalara, baharatçılara, pastanelere satılacağını kaydetti.

"Böyle tarımsal üretimleri daha da çoğaltmalarını istiyoruz"

Tarım işçilerinden Semra Aydın, gün ağarmadan kalkıp yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki Arıcak ilçesinden köye geldiklerini söyledi.

Çörek otu hasadının yorucu olduğunu ancak havanın sıcaklığından daha çok etkilendiklerini dile getiren Aydın, "Hava sıcak ama çalışmak zorundayız, çalışmak güzel. Çiftçilik olmasa geçim kaynağımız olmaz. O yüzden çiftçilerimizin böyle tarımsal üretimleri daha da çoğaltmalarını istiyoruz. Kadınlar boşta kalmasın, çoluk çocuğuna harçlık götürsün." dedi.

Nurcan Demir ise tarlada çalışmayı sevdiklerini ancak sıcak havanın bunaltıcı olduğunu kaydetti.

Aile bütçesine katkı sağlamak için çalıştıklarını anlatan Demir, "Çiftçi sayesinde ekmeğimizi kazanıyoruz, onlar da bizim sayemizde kazanıyor. Bu şekilde birbirimize faydalı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mukaddes Akarbulut da çalışmanın zor gelmediğini, alın teriyle para kazanmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.