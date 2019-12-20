Elazığ'da "Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi' semineri - Son Dakika

Elazığ'da "Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" semineri

6 saat önce

Elazığ'da kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik seminer düzenlendi.

Elazığ'da

Elazığ'da kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik seminer düzenlendi.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Aile İçi Şiddet Büro Amirliği tarafından kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik seminer düzenlendi. Halk Eğitim Merkezinde yapılan seminere katılan kadınlara görsel ve teorik eğitici bilgiler verildi.


Şiddet uygulayan kişilere yönelik alınan tedbir ve yaptırımların neler olduğunun ele alındığı seminerde, şiddete maruz kalanların hangi kamu kurumlarına başvurabileceği ve hangi acil çağrı hatlarını arayabilecekleri ile şiddet mağdurlarının ne tür haklarının olduğu gibi konular aktarıldığı belirtildi.


Öteyandan günümüz teknolojik araçlarından daha verimli yararlanabilmek adına akıllı telefonlar için geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması programından başvuruların nasıl yapılabileceği hakkında uygulamalı eğitim verildi. - ELAZIĞ

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çocuklarına şiddet uygulayan Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi
Öğretmenin darp ettiği iddiası velileri ayaklandırdı Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı

Son Dakika Haberleri
23:35 İris Gölü eski haline getirilecek - Son Dakika
23:35 Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
23:34 Genç çiftin lüks gelin arabası hayalini belediye başkanı gerçekleştirdi - Son Dakika
23:32 Uşak'ta 366 litre el yapımı içki ele geçirildi - Son Dakika
23:30 Yeni kütüphanenin kitaplarını eşekle taşıdılar - Son Dakika
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
21:48 Meteoroloji, 5 kente yağmur ve fırtına uyarısı yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 23:40:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da "Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi" semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]