Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Kadına Şiddete Hayır" etkinliği
Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Kadına Şiddete Hayır' etkinliği - Son Dakika

Elazığ'da "Kadına Şiddete Hayır" etkinliği

6 saat önce

Elazığ'da, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Elazığ'da

Elazığ'da, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde bir AVM'de stant kuruldu.

Görevliler tarafından broşür dağıtılırken, ziyaretçiler de oluşturulan dilek ağacına yazdıkları notları astı. Daha sonra eldivenli ellerini turuncu boyaya koyup beyaz çantalara bastı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü konusunda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklere sürekli destek verdiklerini ifade eden Kenç, şiddetin dini, dili, rengi ve ırkı olmaz düsturu ile hareket ettiklerini ifade etti.

Bugünde bir farkındalık yaratmaya çalıştıklarını anlatan Kenç, şunları söyledi.

"Bizleri yetiştiren bizleri bu yaşa getiren annelerimizin, kadınlarımızın hakkı şiddete maruz kalmak değil. Lütfen sorunlarımızı konuşarak halledelim. Konuşarak halledemediğimiz meselelerde mutlaka psikolog desteği almamız lazım. Çözülmeyecek meselemiz yoktur. İşin içine şiddet girince meselede çözülmeyecektir. Devlet bu konuda elinden geleni yapmaktadır."

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 25 Kasım 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
İçişleri Bakanlığı: Çakar uygulamasında eski milletvekillerine ayrıcalık yok Erdoğan'dan kadına yönelik şiddet mesajı: Bu ayıbı ülkemizden tamamen sileceğiz MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda, çocukken yaşadığı dramı anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 22:43:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Kadına Şiddete Hayır" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]