Elazığ'da, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde bir AVM'de stant kuruldu.

Görevliler tarafından broşür dağıtılırken, ziyaretçiler de oluşturulan dilek ağacına yazdıkları notları astı. Daha sonra eldivenli ellerini turuncu boyaya koyup beyaz çantalara bastı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü konusunda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklere sürekli destek verdiklerini ifade eden Kenç, şiddetin dini, dili, rengi ve ırkı olmaz düsturu ile hareket ettiklerini ifade etti.

Bugünde bir farkındalık yaratmaya çalıştıklarını anlatan Kenç, şunları söyledi.

"Bizleri yetiştiren bizleri bu yaşa getiren annelerimizin, kadınlarımızın hakkı şiddete maruz kalmak değil. Lütfen sorunlarımızı konuşarak halledelim. Konuşarak halledemediğimiz meselelerde mutlaka psikolog desteği almamız lazım. Çözülmeyecek meselemiz yoktur. İşin içine şiddet girince meselede çözülmeyecektir. Devlet bu konuda elinden geleni yapmaktadır."