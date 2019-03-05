Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Semineri

Elazığ'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Semineri

48 dakika önce

Elazığ'da Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda görevli personellere "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri verildi.

Elazığ'da
Elazığ'da Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda görevli personellere "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri verildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Adalet Bakanlığı işbirliğiyle diğer illerde olduğu gibi Elazığ'da da 2 günlük seminer gerçekleştirildi. 2 gün süren "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" seminerine Elazığ Ceza İnfaz Kurumu, Çocuk Eğitim Evi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli personel katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nden Sosyal Çalışmacı Muhammet Melik Alev seminerde kadın erkek fırsat eşitliği, şiddet türleri, şiddetin kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili mevzuat, kanunun kapsamı ile barınma hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Kadına şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi ile hareket ettiklerini belirten İl Müdürü Suat Kenç is, il genelinde bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini aktardı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:42 Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel
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