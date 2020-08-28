Elazığ'da, kadınlardan İpek Er eylemi - Son Dakika

ELAZIĞ'da bir araya gelen kadınlar, Batman'ın Beşiri ilçesinde cinsel saldırıya uğradığına dair mektubu bıraktıktan sonra intihar eden İpek Er (18) için eylem düzenlendi.

Elazığ Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, Siirt'te görev yapan uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğradığını anlattığı mektubunu bıraktıktan sonra intihar eden İpek Er için eylem yaptı. Platform üyelerini adına açıklama yapan Betül Oğuz, Musa Orhan'ın İpek Er'in ölümün ardından tutuklanıp, daha sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Oğuz, "Bir hafta önce toplum baskısıyla tutuklanan fail neden serbest bırakıldı? Şiddet uygulayan hiçbir erkek mesleğine, konumuna, tanıdığı güvenemesin. İpek Er'in gündemde tutulmasından kimse rahatsız olmasın. Hangi arkadaşımıza saldırı olsa onu gündeme etmeye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi cezasızlığın karşısında var. Hiç bir kadının kendini yalnız hissetmemesi için var. Biz kadınlar olarak geleceğimizi inşa etmeye çalışırken şiddet tehdidiyle, cinsel saldırı tehdidiyle burun buruna yaşamak istemiyoruz. Ölmek istemiyoruz, yaşamak istiyoruz. Biz her gün kadınlar için adalet aramak zorunda kalıyoruz. Eşitliği kazanacağımız geleceğimizi gelin birlikte var edelim"Eylemin ardından grup, olaysız şekilde dağıldı.