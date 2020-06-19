Elazığ'da kadınlardan, Merve cinayetine tepki - Son Dakika

Elazığ'da kadınlardan, Merve cinayetine tepki

ELAZIĞ - Elazığ'da bir grup kadın, babası tarafından öldürülen 20 yaşındaki Merve için bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu İl Temsilciliği, babası tarafından öldürülen 20 yaşındaki Merve Konukoğlu cinayetine tepki göstermek için bir araya geldi. Öğretmenevi önünde toplanan grup, ellerinde cinayete kurban giden Merve'nin fotoğrafları ve 'Kadın Cinayetlerine Son', 'Kadına Şiddete Son', 'Susmayacağız' dövizleri taşıdı.Kadın cinayetlerine dikkat çeken platformun il temsilcisinin açıklama yapmasıyla grup dağıldı.

Platformun İl Temsilcisi Gözde Önal yaptığı açıklamada, "Bizler, bugün burada Merve kardeşimiz için toplandık. Merve Konukoğlu daha 20 yaşındaydı. Sınava girmek için geldiği Elazığ'da 17 Haziran günü babası tarafından öldürüldü. Merve, 17 yaşında babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız için sosyal medyada, ' Bir baba düşünün gözünün kırpmadan kızını öldürüyor. Her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları alsaydınız siz de keşke' sözleri paylaşmıştı. Merve nasıl ki Şeyma için sessiz kalmadıysa bizler de öldürülen tüm kadınlar için sessiz kalmayacağız. Yine Merve'nin sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımdan bahsetmek istiyorum. 'Sadece nefes almayı değil, ölü gibi değil. Gerçekten yaşamak istedi. Kendi hayatına karar vermek için direnirken öldürülen tüm kadınların hesabını soracağız' sözlerini paylaşmıştı. Sana bu meydanlardan söz Merve, senin ve öldürülen tüm kadınların hesabını soracağız" dedi.