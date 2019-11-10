Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kalaşnikof ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kalaşnikof ele geçirildi

Elazığ'da kalaşnikof ele geçirildi

6 saat önce

Elazığ polisi yaptığı çalışmada 1 afet kalaşnikof, 3 şarjör ve 100 adet mermi ele geçirdi, 1 şüpheliyi göz altına aldı.

Elazığ'da kalaşnikof ele geçirildi, System.String[]

Elazığ polisi yaptığı çalışmada 1 afet kalaşnikof, 3 şarjör ve 100 adet mermi ele geçirdi, 1 şüpheliyi göz altına aldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uzun namlulu silah olduğu değerlendirilen bir adrese operasyon düzenledi.Operasyonda evde yapılan aramada 1 adet AK 47 Kalaşnikof marka silah ile bu silaha ait 3 adet şarjör ve 100 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlarla alakalı şüpheli A.C. gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kalaşnikof, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:41 Kaynak: İHA
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