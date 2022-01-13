Elazığ'da kalbinde delik bulunan 2 çocuk anjiyografi yöntemi ile tedavi edildi - Son Dakika

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesinde kalbi delik 2 çocuk, anjiyografi yöntemiyle tedavi edildi.

FÜ Tıp Fakültesinden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Yılmaz ile Dr. Öğr. Üyesi Osman Akdeniz tarafından 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk hastaya yapılan katater anjiyografi işlemi, başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yılmaz, geçen yıl ağustos ayından itibaren alt yapısını hazırladıkları anjiyografi işlemini ilk kez kalbi delik 2 çocuk hastaya uyguladıklarını belirtti.

Operasyonun başarılı bir şekilde yapıldığını aktaran Yılmaz, "Bölgemizde bu tip hastalarımıza girişimsel olarak katater anjiyo işlemi ile halk arasında bilinen kalp deliği kapama işlemleri, kalp kapakçıklarında damar darlıklarının balonla açılma işlemleri yapmak için planlamamız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Akdeniz de, uygulamaya başladıkları yöntemle çocuk hastaların da şifa bulabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarda yapılan anjiyo kataterizasyonunu tanısal ve girişimsel olarak artık hastanemizde yapabiliyoruz. Tanısal kataterizasyonda kalbin değişik odacıklarından kan örneği ve basınç kayıtları alarak kalp deliğinin çocukta yapacağı etkiyi hesaplıyoruz ve cerrahiye uygun olup olmadığına kara veriyoruz. İlimizde ve bölgemizde bu işlemlerin yapılması önem arz etmekteydi. Sevk etmeden bu hastalarımızın hastanemizde ve ünitemizde teşhis ve tedavilerini gerçekleştirebileceğiz."