Elazığ'da kalın bağırsak kanseri teşhisi konulan hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde kalın bağırsağında ve rektumunda kanser tespit edilen hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, rahatsızlığı nedeniyle şehir hastane başvuran 37 yaşındaki H.K'nin yapılan tetkikler neticesinde kalın bağırsağında ve rektumunda kanser teşhis edildi.

Kalın bağırsağında çok sayıda polip bulunan hastaya genel cerrahi uzman İbrahim Ağaçkıran tarafından kapalı (laparoskopik) cerrahi müdahale gerçekleştirildi.

7 saat süren ameliyatla kalın bağırsağı ve rektumu alınan hasta bir süre hastanede takip edildikten taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen operatör doktor Ağaçkıran, hastanın makatında kanama şikayeti ile kendilerine başvurduğunu, ailesinde kolon kanseri öyküsü olan hastaya gerekli laboratuvar tetkikleri ve kolonoskopi yapıldığını belirtti.

Yapılan kolonoskopide kalın bağırsakta ve rektumda iki ayrı kitle ve yaygın poliplerin saptandığını ifade eden Ağaçkıran, şunları kaydetti:

"Hastamızın genç olması ve tümörün uygunluğu sebebiyle operasyonun laparoskopik yöntemle yapılmasına karar verildi. 7 saat süren oldukça meşakkatli bir operasyonla, hastanın tüm kalın bağırsağının ve rektumun alınmasını içeren ameliyat uygulandı. Ameliyat sonrası dönemde takip ve tedavisine devam edilen hastamız şifa ile taburcu edildi. Hasta açısından daha konforlu ve estetik olan kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda, ameliyat sonrası ağrı miktarı ve vücutta kesi izlerinin az, komplikasyon gelişme ihtimalinin daha düşük olması, hastanın tedavi ve takip sürecini olumlu olarak etkilemektedir."