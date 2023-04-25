Direksiyon başında kalp krizi geçiren adam, 2 kişiye çarptıktan sonra 6 araca önüne kattı - Son Dakika
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Direksiyon başında kalp krizi geçiren adam, 2 kişiye çarptıktan sonra 6 araca önüne kattı

25.04.2023 16:11
Direksiyon başında kalp krizi geçiren adam, 2 kişiye çarptıktan sonra 6 araca önüne kattı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, kalp krizi geçiren sürücü, 6 araç ve 2 yayaya çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kalp krizi geçiren sürücünün tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Ekipler olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Kaza, Kovancılar ilçesi Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. Bingöl istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü direksiyon başına kalp krizi geçirdi. Baygın halde otomobilin hakimiyetini kaybeden sürücü 6 araç ve 2 yayaya çarparak durabildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalp krizi geçiren sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 2 yaya ardından 6 araca çarparak durabildi
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 2 yaya ardından 6 araca çarparak durabildi
Kaynak: İHA
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Kalp Krizi, Kovancılar, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon başında kalp krizi geçiren adam, 2 kişiye çarptıktan sonra 6 araca önüne kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Direksiyon başında kalp krizi geçiren adam, 2 kişiye çarptıktan sonra 6 araca önüne kattı - Son Dakika
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