İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda dün gece saatlerinde kamu kurumuna giren ve 300 metrelik kablo çalan M.C.Ç. ile S.M.K., yakalandı. Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 300 metrelik kabloyu çalarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.