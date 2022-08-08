Suçüstü yakalanan zanlıların bir iş yerindeki hırsızlık olayının da failleri olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da kablo çalarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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