Elazığ'da kablo çalarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da kablo çalarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı

08.08.2022 18:26
Elazığ'da kablo çalarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Elazığ'da kamu kurumunun kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Elazığ'da kamu kurumunun kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, devriye görevi sırasında kamu kurumuna ait 300 metrelik kablonun kesilerek götürülmeye çalışıldığını fark etti.

Ekipler, şüpheliler M.C.Ç. ve S.M.K'yi gözaltına alındı.

Suçüstü yakalanan zanlıların bir iş yerindeki hırsızlık olayının da failleri olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Elazığ'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı Elazığ'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı Elazığ'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 zanlı tutuklandı Elazığ'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da kablo çalarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:18 Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
16:51 Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı
16:47 İstanbul'da pitbullu saldırı faillerinden 2'si serbest bırakıldı: Kardeşimin kulağını kaybetme ihtimali yüzde 90
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 18:26:09. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da kablo çalarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement