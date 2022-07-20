Elazığ'da kamyon alt geçide çarptı - Son Dakika
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Elazığ'da kamyon alt geçide çarptı

20.07.2022 00:57
Elazığ'da kamyon alt geçide çarptı

Elazığ'da alt geçide çarpan kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da alt geçide çarpan kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Olay, Hicret Mahallesi Gar Sokak'ta yapımı yeni biten alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 ABV 288 plakalı kamyon, 3 metre 50 santimlik alt geçitten geçerken sıkıştı. Sürücü kendi imkanlarıyla kamyonu geri çıkardı. Kamyonda maddi hasar meydana gelirken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri yolda trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlamaya başladı. Öte yandan, iki gün önce de yine aynı yerde bir kamyon alt geçide takılmıştı.

Sürücüler, yapılan yol yenileme çalışmasının ardından alt geçidin yüksekliğinin değiştiğini ve bu yüzden kazaların meydana geldiğini ifade etti. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kamyon alt geçide çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kamyon alt geçide çarptı - Son Dakika
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