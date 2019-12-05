Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kamyon devrildi: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kamyon devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Elazığ'da kamyon devrildi: 1 ölü

6 saat önce

Elazığ'da kamyon devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Elazığ'da kamyon devrildi: 1 ölü, System.String[]

Elazığ'da kamyon devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 62'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat B. (45) idaresindeki 23 AAJ 028 plakalı kamyon, sürücüsünün yağıştan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp bariyerlere çarpıp yan yattı. Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yerinde yapılan inceleme sonrası sürücünün cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:21 Kaynak: İHA
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